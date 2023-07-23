СК допросил руководство ТЦ "Времена года"
Руководители столичного ТЦ "Времена года" были допрошены в рамках расследования аварии в мегамолле.
Как сообщает Telegram-канал столичного ГСУ СК, также следователи изучили показания рядовых работников. В офисных помещениях мегамолла провели обыск, изъята техническая документация.
Также следователи со специалистами Ростехнадзора проводят дополнительное обследование помещений. По неофициальным данным, необходимо проверить уровень аммиака.
Напомним, что количество госпитализированных пострадавших при прорыве трубы с горячей водой выросло до 10. Официально подтверждена гибель четырех сотрудников мегамолла.