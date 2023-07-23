СК допросил руководство ТЦ "Времена года"

Руководители столичного ТЦ "Времена года" были допрошены в рамках расследования аварии в мегамолле.

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Как сообщает Telegram-канал столичного ГСУ СК, также следователи изучили показания рядовых работников. В офисных помещениях мегамолла провели обыск, изъята техническая документация.

Также следователи со специалистами Ростехнадзора проводят дополнительное обследование помещений. По неофициальным данным, необходимо проверить уровень аммиака.