В Нижегородской области после опрокидывания лодки погибли два человека

"В Богородском районе Нижегородской области по факту гибели семейной пары на водоеме проводится доследственная проверка. По предварительным данным, муж с женой и шестилетним сыном сплавлялись на надувной лодке на озере, где произошло ее опрокидывание. Ребенка и женщину достали из воды очевидцы", - говорится в сообщении ведомства.