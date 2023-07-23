Уголовное дело по факту прорыва трубы в ТЦ «Времена года» передан в ГСУ СК по Москве

Уголовное дело, которое возбудили в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года», передали в ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следователями проведены обыски в офисных помещениях, в ходе которых изъята документация, в том числе техническая, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, следователи во время обыска офисных помещений, изъяли документы. На данный момент ведется допрос руководства, а также сотрудников, которые отвечали за работу инженерных систем.

В ходе ведения дела были назначены судебно-медицинские экспертизы, а также вынесены постановления о признании потерпевшими, пишет Telegram-канал «ГСУ СК России по городу Москве».

В ТЦ «Времена года» случилась коммунальная авария: в здании прорвало трубу с кипятком. В результате инцидента несколько десятков человек пострадали, еще четверо погибли. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».