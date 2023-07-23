Российская семиклассница отбила восьмилетнюю сестру у педофила

В Чите 14-летняя девочка отбила свою восьмилетнюю сестру у педофила. Об этом сообщает SHOT.

По информации издания, инцидент произошел 19 июля. Подросток гуляла во дворе со своей сестрой-второклассницей. Когда девочка отвлеклась, к восьмилетнему ребенку подошел неизвестный мужчина и позвал ее в свою машину. Несмотря на сопротивление школьницы, мужчина настаивал и обещал показать котенка, после чего потащил ребенка за руку.

Старшая сестра пострадавшей услышала крики и прибежала на помощь — она напала на мужчину и вырвала сестру из его рук. Неизвестный скрылся, а соседи вызвали полицию.