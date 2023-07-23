Пьяный москвич попытался заехать в Кремль на «бизнес-встречу»

Пьяный москвич решил провести в Кремле встречу с деловыми партнерами. Он добрался на своем Porsche с номером 999 до Красной площади, но не смог проехать через КПП - помешала охрана, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 40-летний Алексей сел за руль после бурной ночи. Из Чертаново до Красной площади он добрался без происшествий.

На КПП перед одной из башен он заявил, что желает провести в Кремле «бизнес-встречу».

Охрана Кремля не пропустила его, несмотря на иномарку и «блатной» номер. Стражи порядка задержали бизнесмена и проверили на алкоголь.