Колесо самолета лопнуло при посадке в Шереметьево

При посадке в аэропорту Шереметьево у самолета компании «Аэрофлот» лопнуло колесо шасси. Об этом стало известно в воскресенье, 23 июля.

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Уточняется, что самолет выполнял рейс из Бишкека.

В результате происшествия пострадавших нет, передает Telegram-канал «112».

Похожий случай произошел в феврале. Российские граждане задержались в тайской провинции Пхукет, так как у воздушного судна авиакомпании Azurair при наборе скорости взорвались три колеса шасси. В результате происшествия командир экипажа принял решение об экстренном прекращении взлета.

Кроме того, в иркутском аэропорту у самолета в ноябре 2022 года заклинило тормоза во время посадки. Из-за этой поломки у Airbus A320 «Уральских авиалиний» лопнули четыре колеса, и самолет «намертво» встал на взлетно-посадочной полосе.