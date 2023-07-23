Убивший 11-летнего друга школьник рассказал свою версию событий

Школьник, который зарезал 11-летнего знакомого и сбросил его тело в коллектор, рассказал свою версию случившегося. По его словам, погибший мальчик напал на него с ножом, а он был вынужден защищаться, пишет Telegram-канал Baza.

В Коломенском в среду, 19 июля, было обнаружено тело убитого мальчика. Следователи насчитали на нем 15 ножевых ранений. По горячим следам полиции удалось обнаружить подозреваемого - 13-летнего подростка, с которым дружил погибший.

В ходе допроса подросток рассказал, что причиной конфликта якобы стала неудачная шутка. Он подсунул знакомому билеты банка приколов вместо долларовых банкнот.

Обиженный ребенок, по словам подростка, решил отомстить и позвал его погулять по парку. После того, как ребята зашли в глубь парка, последовало нападение.

Ему удалось отбить неожиданный удар ножа, а затем отобрать его. В завязавшейся потасовке школьник получил несколько ранений, после чего потерял сознание.