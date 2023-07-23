На Родосе провели крупнейшую операцию по эвакуации людей в истории Греции

«Это крупнейшая операция по транспортировке жителей и туристов в безопасные места, которая когда-либо проводилась в стране. По первым оценкам полиции, была проведена эвакуация около 19 тысяч человек. 16 тысяч человек были перевезены по суше и 3 тысячи по морю», - сообщает сайт телеканала.