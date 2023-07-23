На Родосе провели крупнейшую операцию по эвакуации людей в истории Греции
На острове Родос завершена крупнейшая в истории Греции эвакуация населенных пунктов. Из-за природных пожаров вывезено 19 тысяч человек, сообщает ERT.
Пожар на Родосе начался во вторник. К поселкам острова подобрался огненный фронт, высота пламени в некоторых местах превышала 5 метров. Сгорело множество домов и построек.
Власти Греции решили начать эвакуацию.
«Это крупнейшая операция по транспортировке жителей и туристов в безопасные места, которая когда-либо проводилась в стране. По первым оценкам полиции, была проведена эвакуация около 19 тысяч человек. 16 тысяч человек были перевезены по суше и 3 тысячи по морю», - сообщает сайт телеканала.
В частности, были эвакуированы следующие населенные пункты: Киотари, Геннади, Пилонас, Лаэрма, Лардос, Линдос, Калатос Малона, Асклипиео, Пефкос, Массари, Хараки.
Общее число эвакуированных с Родоса достигло 30 тысяч человек.
Речь идет как о местных жителях, так и о постояльцах отелей. Некоторым из них пришлось покидать опасную зону в одном купальном белье, все вещи остались в гостиницах.
Пожилых и инвалидов перевозили на служебных полицейских автомобилях. Основная часть передвигалась на туристических автобусах, катерах береговой охраны и частных судах.
Чартерные самолеты прибывают на Родос пустыми, чтобы забрать туристов. МИД Греции организовал специальный пункт в аэропорту Родоса для быстрой обработки проездных документов.