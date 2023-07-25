Три пьяных наркокурьера попались полиции с килограммами синтетических наркотиков

По данным полиции, возле жилого дома на улице Пионерская в городе Королев оперативники обратили внимание на трех пьяных мужчин в возрасте от 23 до 27 лет. При досмотре у них изъяли 141 сверток с синтетикой, дома у россиян нашли еще 21 пакет наркотиков. Экспертиза показала, что в веществах содержится мефедрон, N-метилэфедрон и метамфетамин. Общая масса составила около десяти килограммов.