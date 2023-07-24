Под Ярославлем женщина с оружием угрожала соседке из-за выгула собак

В деревне Брагино местная жительница вышла с винтовкой против соседки, выгуливавшей двух собак во дворе дома. Об этом сообщается в группе «Брагино здесь» во «ВКонтакте».

Пожилая жительница Ярославской области была недовольна гуляющими без поводков животными и решила напугать соседку, демонстрируя огнестрельное оружие.

Происходящее сняли на видео очевидцы, на кадрах ролика на дорожке возле подъезда ссорятся женщины. Старшая из них держит в руках предмет, похожий на пневматическую винтовку, она требует убрать собак с площадки, но в ответ получает лишь порцию нецензурной лексики.