Стало известно о связи задержанного агента ГУР Украины с покушением в Крыму

Российские правоохранители и сотрудники спецслужб задержали ключевого агента Главного управления разведки (ГУР) Украины в Крыму, он также оказался исполнителем покушения на общественника Александра Талипова и ряда различных диверсий на территории полуострова. Об этом сообщает SHOT.

«Задержанный диверсант имеет [также] прямое отношение ко вчерашней атаке на Красногвардейский район Крыма. Предварительно, он координировал украинские удары по нефтебазе и складу у села Октябрьское», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают его причастность к другим инцидентам и выясняют число возможных сообщников и связных, задействованных в организации терактов. Отмечается, что агента смогли идентифицировать по биологическому следу на перчатках, которые он выкинул после поджога машины журналиста Дмитрия Киселева.