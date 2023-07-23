Раскрыты подробности о поджигателе машин журналиста Киселева в Крыму

Задержанный по подозрению в поджоге автомобилей журналиста Дмитрия Киселева в Крыму оказался агентом украинской разведки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, раскрывая подробности о подозреваемом.
Мужчину завербовали давно. Он причастен к ряду диверсий на территории полуострова. Он координировал атаку на Красногвардейский район Крыма и нанесение ударов по нефтебазе и складу у села Октябрьское.
Задержанный также причастен к трем взрывам на железной дороге в Кировском районе, Феодосии и Симферопольском районе.
О задержании поджигателя машин Киселева стало известно ранее 23 июля. В сентябре 2022 года он уничтожил внедорожник Land Rover и гольф-кар возле дома журналиста в Коктебеле. Поджигатель в толстовке с капюшоном, медицинской маске на лице и бахилах на ногах проник на придомовую территорию.