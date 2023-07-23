Раскрыты подробности о поджигателе машин журналиста Киселева в Крыму

Задержанный по подозрению в поджоге автомобилей журналиста Дмитрия Киселева в Крыму оказался агентом украинской разведки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, раскрывая подробности о подозреваемом.

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Мужчину завербовали давно. Он причастен к ряду диверсий на территории полуострова. Он координировал атаку на Красногвардейский район Крыма и нанесение ударов по нефтебазе и складу у села Октябрьское.

Задержанный также причастен к трем взрывам на железной дороге в Кировском районе, Феодосии и Симферопольском районе.