В Японии мужчина с ножом порезал трех человек в поезде

Вооруженный тремя ножами мужчина напал на пассажиров поезда в Японии. Три человека получили ранения. Об этом сообщает Kyodo News.

Инцидент произошёл в префектуре Осака на западе страны.

Сотрудник станции Ринку-Таун позвонил в службу экстренной помощи, сообщив о нанесении ножевых ранений пассажирам около 10:25.

Инцидент произошел во время движения поезда.

Ранения получили два пассажира 20 и 70 лет, а также 20-летний проводник вагона. Все доставлены в больницу. Власти заверили, что у них нет опасных для жизни травм.