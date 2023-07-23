В Японии мужчина с ножом порезал трех человек в поезде
Вооруженный тремя ножами мужчина напал на пассажиров поезда в Японии. Три человека получили ранения. Об этом сообщает Kyodo News.
Инцидент произошёл в префектуре Осака на западе страны.
Сотрудник станции Ринку-Таун позвонил в службу экстренной помощи, сообщив о нанесении ножевых ранений пассажирам около 10:25.
Инцидент произошел во время движения поезда.
Ранения получили два пассажира 20 и 70 лет, а также 20-летний проводник вагона. Все доставлены в больницу. Власти заверили, что у них нет опасных для жизни травм.
По горячим следам на платформе станции задержан подозреваемый – 37-летний Казуя Симидзу. У него нашли три ножа. Он признался, что нанес ранения жертвам.
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