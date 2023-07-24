Бывший судья пойдет под суд за вымогательство

В Северной Осетии бывший российский судья пойдет под суд за вымогательство взятки у подсудимого. Об этом в понедельник, 24 июля, Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, 25 мая 2020 год судья районного суда Владикавказа принял к рассмотрению дело о мошенничестве. 7 июля он вызвал в свой кабинет подсудимого и начал вымогать у него взятку в 150 тысяч рублей, пообещав назначить условное наказание, а в случае отказа пригрозил отправить в колонию. Потерпевший немедленно обратился в ФСБ, и дальнейшая передача взятки прошла под наблюдением силовиков, которые взяли судью с поличным.