Мальчик в маске человека-паука стрелял в прохожих с колясками, пожилых людей и животных, проходивших под окнами томской многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Регион 70.Томск».

Происходящее сняла на видео местная жительница, она гуляла с собакой, когда в бок животному попала пластиковая пуля. В раскрытом окне четвертого этажа она заметила маленького ребенка, который стрелял по прохожим.

«Стреляет по коляскам проезжающим, только что пытался стрелять по двум бабушкам. Маленький ребенок, года четыре ему», — сообщила женщина.

Автор видео отметила, что мальчик находился в комнате не один, с ним рядом была мать, которая наблюдала за тем, как сын стреляет по живым мишеням.