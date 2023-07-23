На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства массовой драки в городе Долинске на Сахалине, по факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"По факту драки, произошедшей 22 июля на проспекте Победы в городе Долинске, ОМВД России по городскому округу Долинский возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия) и 283 УК РФ (хулиганство)", - говорится в распространенном сообщении.

Сообщение о драке со стрельбой у магазина в Долинске поступило в полицию накануне вечером. В Telegram распространилось видео с дракой с участием десятка мужчин, в ходе которой применялось оружие, а также таранили друг друга автомобили. Как уточнили в правоохранительных органах, после потасовки ее участники, пытаясь скрыться с места происшествия, попали в аварию.