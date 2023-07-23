Россиянка засудила больницу за некачественное лечение

Пациентка из Пермского края отсудила у больницы компенсацию морального вреда за некачественное лечение, которая составила 18 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Верещагинского районного суда.

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Жительница Верещагино подала иск из-за того, что зимой 2023 года медицинская помощь, которая была оказана ей в больнице ненадлежащим образом, привела к проблемам со здоровьем. Экспертиза показала, что недочеты были допущены врачом при первом посещении пациентки. Суд установил нарушение стандартов лечения.

Помимо компенсации пострадавшей, с ответчика взыскали госпошлину в местный бюджет в размере 300 рублей.