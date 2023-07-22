Сухогруз сел на мель на Волге

"По предварительным данным, 22 июля 2023 года около 21:50 мск сухогруз "Инженер Шуткова", выполняющий рейс по маршруту Щелейки - Нижний Новгород, сел на мель на 885-м км реки Волга (Сормово). Судно загружено щебнем", - говорится в сообщении.