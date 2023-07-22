В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 13:37 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семь километров.

12 июля турецкий сейсмолог Наджи Герюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул.