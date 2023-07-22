Роспотребнадзор не подтвердил информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"

"Поступила информация об аварии в ТЦ "Времена года" (Москва, Кутузовский проспект д. 48, стр 1). По информации от ГУ МЧС России по Москве, на втором этаже торгового центра в помещении продуктового магазина "Глобус гурмэ" произошел прорыв магистрального трубопровода. Горячая вода затопила два нижних этажа здания и вылилась на улицу. Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по Москве не подтверждается", - значится в сообщении.