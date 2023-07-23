На греческом Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за пожаров

Президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну заявил, что более 30 тыс. человек могут эвакуировать из районов природного пожара на острове. Об этом сообщает портал NewsBomb.

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Чиновник рассказал, что сейчас идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардос на Родосе, где происходит пожар. По его информации, при содействии Береговой охраны, вооруженных сил и местных властей на данный момент эвакуированы не менее 1,5 тыс. человек. Хадзииоанну уточнил, что в город Линдос прибыли первые автобусы с сотнями туристов, живших в гостиницах района, где продолжается лесной пожар. По данным портала, около 15 тыс. человек получили от полиции указание об эвакуации.