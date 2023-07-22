Заложники из захваченного дома в Подмосковье сбежали по шторам
Стали известны подробности о заложниках, которых в бывшем подмосковном коттедже Виктора Януковича захватил вооруженный мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Когда вооруженный автоматами и гранатами мужчина забрался в дом № 1 на улице Зеленой в элитном поселке «Шервуд», сработала сигнализация. На место отправились капитан полиции Дмитрий Рыбак и двое сотрудников ЧОП.
В итоге преступник взял их в заложники.
Освободиться им удалось через полтора часа. Мужчины сорвали шторы, связали их и спустились со второго этажа.
Вооруженный мужчина не преследовал беглецов и не выдвигал требований. Он кричал, что недавно вернулся с СВО, а коттедж ему приказал атаковать Бог.
Он забаррикадировался в доме, открыл огонь по прибывшим силам спецназа и был убит в перестрелке.
Тем временем появилась информация, что бывшим владельцем коттеджа был экс-президент Украины Виктор Янукович. Нынешняя владелица Лариса В. сейчас находится за границей и продает особняк за 1 миллиард рублей.