Заложники из захваченного дома в Подмосковье сбежали по шторам

Стали известны подробности о заложниках, которых в бывшем подмосковном коттедже Виктора Януковича захватил вооруженный мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Когда вооруженный автоматами и гранатами мужчина забрался в дом № 1 на улице Зеленой в элитном поселке «Шервуд», сработала сигнализация. На место отправились капитан полиции Дмитрий Рыбак и двое сотрудников ЧОП.

В итоге преступник взял их в заложники.

Освободиться им удалось через полтора часа. Мужчины сорвали шторы, связали их и спустились со второго этажа.

Вооруженный мужчина не преследовал беглецов и не выдвигал требований. Он кричал, что недавно вернулся с СВО, а коттедж ему приказал атаковать Бог.

Он забаррикадировался в доме, открыл огонь по прибывшим силам спецназа и был убит в перестрелке.