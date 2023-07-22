У захватившего дом в Подмосковье мужчины нашли арсенал оружия

"В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. В целях безопасности личного состава в ходе штурма спецназ действовал максимально осторожно, метр за метром обследуя домовладение, площадь которого - около 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.