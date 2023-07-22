Тысячи мертвых пингвинов вынесло на берег в Уругвае

Около 2 тысяч пингвинов погибли вблизи восточного побережья Уругвая за последние 10 дней. Тушки животных выбросило на берег, сообщило министерство окружающей среды Уругвая, пишет газета Pais.

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В министерстве отметили, что все пингвины погибли в воде Атлантического океана. Взятые пробы дали отрицательный результат на птичий грипп. Не исключено, что птицы могли умереть от голода.

«90% составляют молодые особи, у которых нет жировых запасов, а желудки пусты», - сказала представитель министерства Кармен Лейзагойен.

По её словам, погибли магеллановы пингвины. Они были перенесены течениями на уругвайские пляжи, находящиеся рядом с бразильской границей.

«Это нормальное явление, что какой-то процент животных умирает, но не такие цифры», — отметила Лейзагойен.

Она напомнила, что подобный инцидент произошёл в прошлом году в Бразилии. Причины массовой гибели пингвинов тогда установить не удалось.