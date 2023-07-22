Захватившего дом в Истре вооруженного мужчину ликвидировали

Мужчина, захвативший дом в элитном коттеджном поселке Шервуд в Истре, ликвидирован во время штурма, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Ликвидирован», - заметил источник.

Ранее сообщалось, что в поселке Шервуд был выставлен на продажу особняк площадью более 1 тыс. кв. м., выполненный в стиле французского модерна.

В субботу, 22 июля, в него проник пьяный мужчина в военной форме и забаррикадировался.

Переговоры с ним не привели к положительным результатам - злоумышленник в ответ на призывы покинуть здание открыл огонь по полицейским.