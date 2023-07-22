На автошоу в Ганновере машина наехала на группу людей
В Ганновере (северо-запад ФРГ) во время автошоу на Шютценплац в толпу людей врезалась потерявшая управление машина. Пострадали как минимум пять человек, пишет ТАСС.
Всех пострадавших госпитализировали. Двое из них получили серьезные травмы.
В полиции пояснили, что причиной аварии стала техническая неисправность.
На месте происшествия работают спасатели и стражи порядка.
Ранее сообщалось, что во Франции пожилой водитель врезался в участников фестиваля. Различные травмы получили 11 человек.
В следственных органах уточнили, что 76-летний мужчина случайно перепутал педаль тормоза с педалью газа.
Рамблер: главные новости