На автошоу в Ганновере машина наехала на группу людей

В Ганновере (северо-запад ФРГ) во время автошоу на Шютценплац в толпу людей врезалась потерявшая управление машина. Пострадали как минимум пять человек, пишет ТАСС.

Всех пострадавших госпитализировали. Двое из них получили серьезные травмы.

В полиции пояснили, что причиной аварии стала техническая неисправность.

На месте происшествия работают спасатели и стражи порядка.

Ранее сообщалось, что во Франции пожилой водитель врезался в участников фестиваля. Различные травмы получили 11 человек.