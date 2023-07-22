Выросло число погибших в ТЦ «Времена года» в Москве

В Москве в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» погибли четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Внутри ТЦ найдены тела погибших, в общей сложности погибли четыре человека», - уточнил источник.

Все погибшие - сотрудники магазина «Глобус Гурмэ».

Собеседник агентства отметил, что пострадали девять человек. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в ТЦ погиб только один человек, но пострадали несколько десятков.