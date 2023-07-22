Люди обварились кипятком в торговом центре в Москве

Один человек погиб, четверо госпитализированы. Еще один посетитель пропал без вести. Таковы последствия инцидента в столичном ТЦ «Времена года», где люди массово обварились кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Один человек погиб при прорыв горячей воды в ТЦ», – пишет канал.

Еще четверо доставлены в ожоговое отделение. Это Ангела А.(57 лет); Юн Г.(28 лет); Сергей Б.(48 лет) и Федорова М.

Кроме того, один человек пропал без вести. Изначально он находился в поле зрения спасателей, после чего исчез. Он мог быть заблокирован на втором этаже, где находятся холодильники.