В Москве 50 человек пострадали при прорыве трубы в торговом центре
Количество пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве может достигать нескольких десятков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб, прибывших на место.
По предварительным данным, пострадало по меньшей мере 50 человек. Кроме того, в некоторых посещениях мегамолла, по данным агентства, остаются заблокированные люди. Сотрудники экстренных служб стараются как можно скорее их освободить.
Ранее сообщалось, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой. Количество пострадавших и данные об их состоянии уточняются.