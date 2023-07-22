В Москве 50 человек пострадали при прорыве трубы в торговом центре

Количество пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве может достигать нескольких десятков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб, прибывших на место.

По предварительным данным, пострадало по меньшей мере 50 человек. Кроме того, в некоторых посещениях мегамолла, по данным агентства, остаются заблокированные люди. Сотрудники экстренных служб стараются как можно скорее их освободить.