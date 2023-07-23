Стало известно о состоянии попавших под обстрел ВСУ журналистов

Состояние военного корреспондента и оператора «Известий» Романа Польшакова и Дмитрия Шикова, которые попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и были ранены, оценивается как стабильное. Об это в воскресенье, 23 июля, сообщил другой корреспондент издания Сергей Хайдаров, его слова приводятся на сайте «Известий».

По словам Хайдарова, в настоящее время Шиков и Польшаков находятся в одном из госпиталей в Крыму. Как стало известно, их ранения оказались не смертельными, кроме того, журналистов быстро эвакуировали.

Уточняется, что Польшаков также перенес несколько операций.