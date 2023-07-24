Неизвестный обманул бизнесмена на 45 млн руб. под видом обмена валюты

Неизвестный обманул бизнесмена в центре Москвы на 45 млн руб. под видом обмена валюты
Столичный бизнесмен стал жертвой мошенника, после того как получил фальшивые купюры при обмене 45 млн руб. на доллары. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Вечером 20 июля в полицию обратился 34-летний предприниматель, проживающий на Пресненской набережной, с заявлением о мошенничестве. Бизнесмен пояснил, что продал квартиру, а вырученные деньги решил обменять на американские доллары. Подыскав подобающего контрагента, он встретился с ним в отделении банка в центре Москвы, где передал 45 млн руб., взамен которых планировал получить 500 тыс. долл. Однако вместо денег неизвестный дал потерпевшему фальшивые купюры, после чего скрылся», – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что полиция начала проверку обстоятельств произошедшего. В частности, правоохранители выяснили, что злоумышленник скрылся на машине BMW, которая в настоящее время объявлена в розыск.