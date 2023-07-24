Неизвестный обманул бизнесмена на 45 млн руб. под видом обмена валюты

«Вечером 20 июля в полицию обратился 34-летний предприниматель, проживающий на Пресненской набережной, с заявлением о мошенничестве. Бизнесмен пояснил, что продал квартиру, а вырученные деньги решил обменять на американские доллары. Подыскав подобающего контрагента, он встретился с ним в отделении банка в центре Москвы, где передал 45 млн руб., взамен которых планировал получить 500 тыс. долл. Однако вместо денег неизвестный дал потерпевшему фальшивые купюры, после чего скрылся», – рассказал собеседник агентства.