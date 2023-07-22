Захваченный вооруженным мужчиной дом в Подмосковье принадлежал Януковичу

Отмечается, что последним владельцем коттеджа была москвичка Лариса В., однако «в последнее время там никто не жил».

Ранее силовики начали штурм здания в подмосковном поселке, где засел вооруженный мужчина в балаклаве. Отмечается, что захвативший здание мужчина с оружием кричал, что только что вернулся с полей специальной военной операции. Он пытался удержать в заложниках полицейского и сотрудника ЧОП, но им удалось покинуть дом.