В Подмосковье пьяный вооруженный мужчина проник в дом в поселке Шервуд

Спецназ намерен штурмовать дом в подмосковном элитном поселке, где засел вооруженный автоматом и гранатами мужчина. Также появилась противоречивая информация, что он взял в заложники двух человек.

В субботу Telegram-канал 112 сообщил, что в элитном посёлке Шервуд взяты в заложники двое сотрудников ЧОП и участковый.

По данным канала, в доме сработала сигнализация, туда прибыли охранники группы быстрого реагирования и участковый. Они увидели открытое окно и вошли внутрь. В доме повсюду были разбросаны бутылки из-под алкоголя. Из комнаты вышел человек в каске и бронежилете, вооруженный автоматом и гранатами.

Мужчина взял охранников и участников в заложники, закрыв в комнате. Когда он ненадолго отошёл, заложники сбежали через окно. Они не пострадали.

Отмечается, что сейчас вооружённый мужчина один в доме. Силовики ждут спецназ, планируется штурм. Дом, по данным 112, оформлен на Ларису В.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах опроверг

информацию о заложниках. По его словам, пьяный мужчина с оружием действительно проник в чужой дом в поселке Шервуд Истринского района. Однако в заложники он никого не брал.

https://tass.ru/proisshestviya/18337705

«Предварительно установлено, что захвата заложников нет», - сказал источник.