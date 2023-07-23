В Санкт-Петербурге день рождения завершился падением с четвертого этажа

В Санкт-Петербурге девушка упала с четвертого этажа после празднования дня рождения, сообщает телеканал «78». Уточняется, что ее в квартире столкнула подруга. Пострадавшая получила переломы позвоночника в нескольких местах. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Канал добавляет, что в тот день девушка праздновала 27-летие. Она проводила время с друзьями, которые устроили ей квест по городу. Празднование закончилось под утро в квартире на Дегтярной улице, где произошел инцидент.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна малолетнюю девочку. Во время происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выжил и был доставлен в больницу с травмами. По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своей дочери няню, которая вечером 20 июля пошла в гости к соседу, проживавшему на третьем этаже дома. Они начали распивать спиртные напитки, после чего произошла трагедия.