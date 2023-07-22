Во Владивостоке время конфликта со стрельбой пострадал один человек

Во Владивостоке между группой лиц произошел конфликт, перешедший в перестрелку. Пострадал один человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел в районе улицы Проселочной.

На кадрах, опубликованных очевидцами, группа людей стоит у своих автомобилей. К ним скорым шагом подходят несколько мужчин. После этого слышатся хлопки.

В пресс-службе пояснили, что в результате перестрелки 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение.

В настоящее время, заметили в МВД, раненый в голову пострадавший находится в реанимационном отделении одной из городских больниц.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.