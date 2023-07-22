Аксенов: украинские дроны совершили попытку атаковать инфраструктуру Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что в субботу, 22 июля, ВСУ попытались нанести удар с помощью беспилотников по инфраструктурным объектам Красногвардейского района республики.

Аксенов отметил, что на месте происшествия находятся сотрудники всех экстренных служб.

Напомним, что ВСУ постоянно пытаются нанести удары по полуострову с помощью различных беспилотников, как воздушных, так и надводных.

Так, в ночь на 17 июля украинские военные нанесли удар по Крымскому мосту. В результате теракта погибли два человека.

На востоке Крыма 18 июля была отражена масштабная атака беспилотников. Расчеты ЗРК сбили 9 дронов, еще 19 было подавлено средствами РЭБ. Никто не пострадал.