«112»: шахматист избил трех человек игровой доской на турнире в Петербурге

Участник шахматного турнира в петербургском клубе «Петровская ладья» избил трех человек шахматной доской, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». По данным Telegram-канала «112», в результате нападения пострадали судья, охранник и администратор.

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По данным канала, у одного из пострадавших оторвано ухо, также у всех рассечения и подозрение на сотрясение головного мозга. Судья, охранник и администратор госпитализированы. С нападавшим работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее посетители ночного клуба в Курчатове Курской области избили сотрудников Росгвардии. Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, организаторы нападения ранее были задержаны, но их отпустили. Сейчас полицейских, отпустивших злоумышленников из-под стражи, ждут разбирательства.