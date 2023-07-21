В Петербурге погиб пассажир частично ушедшего под воду катера

Один пассажир частично ушедшего под воду в Петербурге катера погиб, сообщили ТАСС в правоохранительных органах в пятницу. Всего на борту было пять человек.

"Один упавший в воду человек скончался, всего на борту было пять пассажиров", - рассказали в органах.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в связи с подтоплением катера "Карвер-41" инициировала проверку. По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не произошло.