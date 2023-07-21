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Жена автора песни «Рюмка водки на столе» покончила с собой

Елизавета Крапивина, которая являлась женой певца и композитора Евгения Григорьева, (также известного под псевдонимом Жека) умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщает StarHit.

Жена автора песни «Рюмка водки на столе» покончила с собой
© WIkipedia

Согласно предварительной информации, Крапивина покончила с собой. Её смерть подтвердили знакомые музыканта, а также сотрудники службы ритуальных услуг.

Григорьев и Крапивина поженились в 2021-м году, при этом ранее они встречались на протяжении 12 лет. Отмечается, что у Григорьева осталась 11-летняя дочь, а также два сына от первого брака.

Ранее на 83-м году жизни умер российский актёр Владимир Портнов.

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