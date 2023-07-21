Жена автора песни «Рюмка водки на столе» покончила с собой

Елизавета Крапивина, которая являлась женой певца и композитора Евгения Григорьева , (также известного под псевдонимом Жека) умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщает StarHit .

Согласно предварительной информации, Крапивина покончила с собой. Её смерть подтвердили знакомые музыканта, а также сотрудники службы ритуальных услуг.

Григорьев и Крапивина поженились в 2021-м году, при этом ранее они встречались на протяжении 12 лет. Отмечается, что у Григорьева осталась 11-летняя дочь, а также два сына от первого брака.