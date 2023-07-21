Российский бизнесмен «молился» за бойцов «Азова» и попал под следствие

В Воронеже 59-летний бизнесмен поддерживал в социальных сетях бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и попал под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, предприниматель выложил на своей странице несколько постов со словами поддержки военнослужащим «Азова». Он заявлял, что молится за них. Полицейские заметили это и задержали мужчину.