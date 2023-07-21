Мужчина устроил дебош в кафе на Арбате

Мужчина зашел в одно из столичных кафе и безо всякой причины устроил в заведении дебош. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Мужчина, находившийся предположительно в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе на Арбате и беспричинно, из хулиганских побуждений, уничтожил и повредил имущество заведения, причинив ущерб субъекту предпринимательства, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по факту дебоша в кафе, а также привлечение злоумышленника к ответственности, передает Telegram-канал ведомства.