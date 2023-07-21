Покончила с собой супруга автора песни Лепса "Рюмка водки на столе" шансонье Жеки

37-летняя Елизавета Крапивина, супруга известного певца и автора песен Евгения Григорьева, выступающего как Жека, покончила с собой. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник в окружении артиста. Информация была подтверждена также в службе ритуальных услуг. Инцидент произошел 21 июля.

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У пары есть дочь Мария, она родилась в 2012 году. Плюс у Жеки есть два сына от первого брака - Глеб и Всеволод. Григорьев и Крапивина поженились в 2021 году. До того молодые состояли в отношениях двенадцать лет.

Григорьев, которому сейчас 56 лет, родился в Кургане. В 2001-м переехал в Москву. Первый альбом, "Сосны-кедры", выпустил в 2003 году.