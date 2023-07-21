Второго индийца госпитализировали под Тамбовом с подозрением на холеру

Второго гражданина Индии госпитализировали под Тамбовом с подозрением на холеру
Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в Тамбовской области госпитализировали уже второго гражданина Индии с подозрением на холеру. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что госпитализированные проживали в гостинице для трудовых мигрантов.
«За прошедшие сутки обследовано около 400 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики. Проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено. На стационарном лечении находятся два гражданина Индии: один с клиническими проявлениями инфекции, второй без клинических проявлений», – сообщили в пресс-службе.
Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. В регионе была усилена процедура дезинфекции сточных вод, а также контроль над системой водоснабжения. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора и органов местной власти проводят в области комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, что первый гражданин Индии с подозрением на Холеру был госпитализирован в Тамбовской области 20 июля.