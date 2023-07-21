Мужчина напал с ножом на людей у центра психиатрии в Дании

Три человека доставлены в пятницу в больницу с ножевыми ранениями в результате нападения на них 41-летнего мужчины рядом с центром психиатрии Glostrup в Копенгагене. Об этом в Twitter сообщает полиция.

"Три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Задержан подозреваемый - 41-летний мужчина", - написали стражи порядка.

Нападавший находится в полиции, которая пока ничего не сообщает о состоянии потерпевших и не называет имя преступника и статью, которая ему инкриминируется.