Мужчина напал с ножом на людей у центра психиатрии в Дании

В Копенгагене мужчина ранил ножом трех человек возле центра психиатрии
Три человека доставлены в пятницу в больницу с ножевыми ранениями в результате нападения на них 41-летнего мужчины рядом с центром психиатрии Glostrup в Копенгагене. Об этом в Twitter сообщает полиция.
"Три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Задержан подозреваемый - 41-летний мужчина", - написали стражи порядка.
Нападавший находится в полиции, которая пока ничего не сообщает о состоянии потерпевших и не называет имя преступника и статью, которая ему инкриминируется.
Мужчина будет допрошен в субботу для вынесения решения в отношении его дальнейшего задержания.