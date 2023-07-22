В США при стрельбе на вечеринке погибла беременная женщина

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в субботу в результате стрельбы на вечеринке в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщило местное отделение телеканала ABC.

По его данным, стрельба произошла из-за конфликта на вечеринке по случаю дня рождения. Погибшей оказалась именинница, которая была на пятом месяце беременности.

Власти сообщают, что в больницу доставлены три человека, в том числе двое подозреваемых. Еще один пострадавший в больницу не обращался.