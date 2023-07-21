Рабочий погиб при обрушении стены в Москве

На северо-востоке Москвы погиб один человек в результате обрушения стены здания. Об этом сообщает «Московский комсомолец» .

Обрушение произошло в 17:25 на Ботанической улице. Во время работ по демонтажу здания одна из стен незапланированно рухнула на одного из рабочих. Сообщается, что он погиб на месте.