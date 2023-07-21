Рабочий погиб при обрушении стены в Москве
На северо-востоке Москвы погиб один человек в результате обрушения стены здания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Обрушение произошло в 17:25 на Ботанической улице. Во время работ по демонтажу здания одна из стен незапланированно рухнула на одного из рабочих. Сообщается, что он погиб на месте.
В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.
Ранее в Нижнем Тагиле при обрушении крыши исправительной колонии погибло два человека.
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