Рабочий погиб при ремонте на севере Москвы

Рабочий погиб при проведении ремонтных работ на севере Москвы
При проведении ремонтных работ на севере столицы погиб один из рабочих. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 июля, сообщил источник в экстренных службах города.
Трагический инцидент произошел на Ботанической улице. Подробности происшествия уточняются.
В марте рабочий на стройке на улице Усачева упал в шахту лифта. Мужчина погиб. По факту происшествия Следственный комитет Москвы организовал проверку.
Другой инцидент случился 10 марта в Подмосковье на стройке в Красногорске, когда погиб 21-летний рабочий. Молодой человек вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз, он скончался до прибытия врачей.