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Рабочий погиб при проведении ремонтных работ на севере Москвы

При проведении ремонтных работ на севере столицы погиб один из рабочих. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 июля, сообщил источник в экстренных службах города.

Рабочий погиб при ремонте на севере Москвы
© Вечерняя Москва

Трагический инцидент произошел на Ботанической улице. Подробности происшествия уточняются.

В марте рабочий на стройке на улице Усачева упал в шахту лифта. Мужчина погиб. По факту происшествия Следственный комитет Москвы организовал проверку.

Другой инцидент случился 10 марта в Подмосковье на стройке в Красногорске, когда погиб 21-летний рабочий. Молодой человек вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз, он скончался до прибытия врачей.