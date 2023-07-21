Рабочий погиб при ремонте на севере Москвы

При проведении ремонтных работ на севере столицы погиб один из рабочих. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 июля, сообщил источник в экстренных службах города.

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Трагический инцидент произошел на Ботанической улице. Подробности происшествия уточняются.

В марте рабочий на стройке на улице Усачева упал в шахту лифта. Мужчина погиб. По факту происшествия Следственный комитет Москвы организовал проверку.