Бизнесмена Шпигеля госпитализировали с заседания суда по делу экс-губернатора Белозерцева

"Ему необходим постоянный контроль здоровья медиками, нужны лекарства и условия, которые обеспечить в изоляторе не могут. Но несмотря на ухудшение его состояния здоровья, суд продолжает отказывать ему в изменении меры пресечения на ту, которая не связана с содержанием под стражей. Отказывая в изменении меры, суд ссылается на то, что Шпигель якобы может скрыться. Но возникает вопрос: как человек с браслетом может скрыться от правоохранительных органов?" - добавила Дружинина.