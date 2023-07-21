Следствие попросило арестовать Стрелкова

Экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности)», – сообщили в в Мещанском суде Москвы.

Отмечается, что по указанной статье задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. Помимо этого, следствие запросило заключение Стрелкова под стражу. Уточняется, что суд отказался рассматривать ходатайство об аресте Стрелкова в закрытом режиме.