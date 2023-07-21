Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти женщины во время косметологической процедуры

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели женщины во время косметологической процедуры в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

19 июля 22-летняя жительница Махачкалы скончалась после введения обезболивающего препарата во время косметологической процедуры. Процедуру на дому проводила ее знакомая.

Дагестанские следственные органы начали проверку.

21 июля Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Дагестану Дмитрию Беляеву возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе расследования.

Telegram-канал «112» сообщал, что проводившая процедуру женщина находится под подпиской о невыезде. По данным канала, во время допроса она заявила, что спрашивала клиентку о возможной аллергии и та ответила, что неоднократно обезболивала кожу у косметологов.